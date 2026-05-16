В Роспотребнадзоре назвали самые частые вопросы о клещах

Роспотребнадзор подвел итоги всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 27 апреля по 10 мая специалисты проконсультировали более 54,9 тысячи человек. Наибольшее число обращений поступило из Москвы, Краснодарского края, а также Астраханской и Кемеровской областей.

В ведомстве отметили, что чаще всего россиян интересовали действия при укусе клеща. Граждане спрашивали, как правильно удалить паразита, куда обращаться за медицинской помощью и в какие сроки необходимо проходить обследование. По этим вопросам специалисты дали свыше 9 тысяч консультаций.

Значительная часть обращений также касалась вакцинации против клещевого вирусного энцефалита и лабораторных исследований клещей после укуса. Кроме того, жители страны интересовались использованием репеллентов и акарицидных средств, правилами поведения на природе и мерами профилактики в летних оздоровительных учреждениях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности клещей продолжается, поэтому при посещении лесов, парков и дачных участков важно соблюдать меры защиты, носить закрытую одежду и регулярно осматривать тело после прогулок.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Архангельской области пострадали от клещей.