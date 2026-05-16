Центр Москвы частично закроют для движения на время мотопарада

В Москве 16 мая временно ограничат движение транспорта из-за проведения ежегодного мотофестиваля и эстафеты «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Ограничения затронут Садовое кольцо, ряд центральных улиц и набережных, а также повлияют на работу наземного общественного транспорта. Водителей призвали заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро для поездок в центр города.

Согласно информации дептранса, движение на отдельных участках начнут перекрывать уже ночью. С 00:01 до 19:00 будет закрыта Университетская площадь на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Утром ограничения введут на Зубовском бульваре, улице Крымский Вал и Крымском мосту.

С 06:30 до 12:00 движение полностью перекроют по Садовому кольцу в обоих направлениях. Дополнительные ограничения введут на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и Бородинском мосту. Движение будут открывать постепенно после прохождения мотоколонны.

Кроме того, на участках ограничений временно запретят парковку.

Изменения коснутся и общественного транспорта. С 06:30 до 14:00 в центре Москвы приостановят движение трамваев. Маршруты Т1 и Т2 пустят в объезд через Павелецкий вокзал и станции метро «Пролетарская», «Площадь Ильича» и «Авиамоторная». Трамвай А временно изменит схему движения, а вместо части маршрутов запустят компенсационный автобус 913т.

