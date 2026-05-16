Москву накроет грозовой циклон: синоптики предупредили о ливнях вечером 17 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о приближении грозового циклона к Москве и Подмосковью. Как сообщил синоптик в своем Telegram-канале, основная волна конвективного ненастья ожидается во второй половине воскресенья, 17 мая, ближе к вечеру. По его словам, погодная ситуация в столичном регионе начинает меняться на фоне возвращения устойчивого тепла и формирования летнего характера атмосферы.

Как отметил Леус, прошедшие в последние дни локальные грозы стали лишь «тренировочными». Основные зоны осадков и грозовой активности пока проходили преимущественно по западной части Московского региона. Аналогичная ситуация наблюдалась и с дождями.

Синоптик уточнил, что следующий этап ухудшения погоды прогнозируется уже в воскресенье. Именно тогда к столице приблизится более активный грозовой фронт, способный принести ливни, усиление ветра и грозы.

Ранее Михаил Леус также сообщал о возвращении в Москву метеорологического лета. По прогнозу специалиста, уже 19–20 мая температура воздуха в городе превысит отметку в плюс 25 градусов, после чего устойчивый теплый период в регионе уже не прервется.

До этого стало известно, что столицу накроет знойным дыханием Средней Азии — уже с понедельника столбики термометров полезут за отметку +30, и, по словам метеорологов, тем, кто не любит жару, придется очень и очень несладко.