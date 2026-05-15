Автоэксперт назвал лучшие семейные автомобили для поездок и города

Аналитики фиксируют традиционный рост интереса россиян к семейным автомобилям перед летним сезоном и периодом отпусков. На фоне подготовки к дальним поездкам и активного загородного отдыха покупатели все чаще обращают внимание на вместительные и практичные модели. В комментарии Банки.ру автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий рассказал, какие автомобили лучше подходят семьям, на что стоит обращать внимание при выборе и какие ошибки чаще всего допускают покупатели.

По словам специалиста, универсального семейного автомобиля не существует — выбор зависит от числа пассажиров, бюджета и сценариев использования. Для семьи с одним ребенком оптимальными вариантами остаются хэтчбеки и универсалы, сочетающие доступную цену и вместительный багажник. Семьям с двумя детьми эксперт рекомендует кроссоверы, а многодетным — минивэны с просторным салоном и дополнительными посадочными местами.

Главным критерием при выборе автомобиля Липовицкий назвал безопасность. Речь идет не только о подушках безопасности, но и о современных электронных системах помощи водителю, включая контроль полосы, систему стабилизации и мониторинг слепых зон.

Также эксперт советует учитывать наличие климат-контроля, вместительных отсеков для хранения и мультимедийных систем для пассажиров. Для регулярных поездок за город наиболее практичным вариантом остаются кроссоверы благодаря высокому клиренсу, большому багажнику и возможности полного привода.

Отдельно специалист предупредил о распространенной ошибке — недооценке расходов на содержание машины. Помимо стоимости покупки, владельцам необходимо учитывать траты на обслуживание, страховку, топливо и парковку. При этом эксперт считает, что откладывать покупку автомобиля в ожидании снижения цен сейчас невыгодно, поскольку рынок продолжает дорожать.

