Австрийский космонавт рассказал, как космос меняет организм человека

Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал РИА Новости о влиянии космоса на организм человека. По его словам, во время пребывания на орбите у человека могут меняться привычные ощущения, включая восприятие вкуса, однако ключевым фактором для нормального самочувствия остается поддержание хорошей физической формы.

Фибек отметил, что в условиях невесомости организм сталкивается с серьезной нагрузкой, поэтому космонавтам необходимо регулярно тренироваться. Ежедневные занятия могут занимать до двух часов.

По словам космонавта, в программу подготовки входят беговые тренировки, занятия на велотренажере, работа с эспандерами и силовые упражнения. Такой комплекс помогает сохранить мышечную массу и поддерживать здоровье во время полета.

Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с ним в состав экипажа входили советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Во время миссии австрийский исследователь проводил эксперименты в области космической медицины, физики и технологий.

Этот полет остается единственным случаем участия гражданина Австрии в космической экспедиции.

