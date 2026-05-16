Зумеры и миллениалы превратили домашние дела в тренд «хореманс»

Современные пары все чаще воспринимают совместные бытовые дела как полноценную альтернативу классическим свиданиям. Как показало исследование Группы «Родина», с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru », 58% респондентов уверены, что повседневные заботы способны сближать не хуже романтических ужинов и прогулок. Наиболее популярным вариантом совместного досуга оказался поход за продуктами и приготовление еды дома — такой формат выбирают 41% опрошенных.

Новый тренд получил название «хореманс» — от английских слов chores («домашние дела») и romance («романтика»). Особенно активно он распространяется среди зумеров и миллениалов, которые переосмысливают формат отношений и делают акцент на совместной повседневной жизни.

Семейный психолог Анастасия Котельникова объясняет популярность тренда экономическими и социальными изменениями. По ее словам, традиционные свидания становятся для многих слишком затратными по времени и финансам, а молодые люди все чаще стремятся к равномерному распределению бытовой нагрузки.

Эксперт отмечает, что женщины сегодня ожидают от партнера не столько демонстративной романтики, сколько надежности и готовности участвовать в повседневных обязанностях. При этом совместный быт помогает быстрее понять совместимость партнеров.

Сооснователь Группы «Родина» Антон Винер добавил, что молодые пары становятся более прагматичными и стараются заранее оценить, насколько комфортно им будет жить вместе. Поэтому совместные бытовые задачи постепенно превращаются в своеобразный «тест-драйв» отношений.

