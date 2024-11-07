Алжирская боксерша Хелиф подаст в суд иск из-за публикаций отчета об ее гендерном тесте

Скандально известная олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подаст иск в суд из-за публикаций в прессе ее гендерного теста. Об этом сообщил телеканал France 24.

Журналисты сослались на сообщение от Международного олимпийского комитета. Хелиф считает, что никто не имел право публиковать результаты ее теста, и по этой причине направит обращение в суд по данному поводу.

«Иман Хелиф подала в суд на лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит иск в ответ на последние сообщения», — указали в МОК.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Хелиф, согласно результатам гендерного теста, биологически не является женщиной. У нее не обнаружена матка, зато присутствуют внутренние яички. Также у нее выявлен кариотип XY, который наблюдается исключительно у мужчин.