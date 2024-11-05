У олимпийской чемпионки по боксу Хелиф из Алжира обнаружили яички

Проведенный медиками у олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф хромосомный текст подтвердил у нее кариотип XY, присущий исключительно представителям мужского пола.

Напомним, Хелиф выступила на недавней Олимпиаде-2024 в Париже, где завоевала на турнире золотую медаль.

Как говорит отчет о гендерном и гормональном тестах, который у себя в блоге опубликовал французский журналист Джаффар Айт Аудиа, у Хелиф выявлен такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Новостной портал Reduxx также подтверждает, что Хелиф не является биологической женщиной. Журналисты ссылаются на данные МРТ, которое показало присутствие у атлетки внутренние яички и полное отсутствие матки.

«Хромосомный текст подтвердил у Хелиф кариотип XY, присущий исключительно мужчинам. Таким образом, Хелиф биологически оказалась мужчиной, что не помешало ей выступить на олимпийском турнире в Париже и завоевать золото», — приводится в публикации.

ОИ-2024 прошли с 26 июля по 11 августа во французском Париже. Указанная Олимпиада первой в истории летних игр принимала спортсменов-трансгендеров.