Американский артист My Head Is Empty обвинил тамбовского исполнителя ØneHeart в нарушении авторских прав

Тамбовский музыкант Дмитрий Волынкин, известный под псевдонимом ØneHeart, оказался в центре скандала, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza. Американский артист My Head Is Empty обвинил российского исполнителя в нарушении авторских прав и заявил, что Волынкин систематически присваивает себе заслуги малоизвестных музыкантов и использует их работы без разрешения.

Обвинитель заявил, что больше всех вопросов вызывает трек Snowfall, который стал визитной карточкой ØneHeart. My Head Is Empty утверждает, что основная работа над этим треком была выполнена другим музыкантом — reidenshi, однако Волынкин позиционирует себя как единственный автор.

Кроме того, американский артист обвинил тамбовского исполнителя в копировании обложек его собственных треков, которые ØneHeart выдавал за свои. Проблема не решилась даже после того, как My Head Is Empty обратился к лейблу Dreamscape, с которым сотрудничает Волынкин.

Сам Дмитрий, однако, не стал молчать и ответил на обвинения довольно жестко: он направил My Head Is Empty досудебную претензию с требованием прекратить распространять ложные, по его мнению, заявления. При этом, несмотря на скандал, коммерческий успех ØneHeart остаётся неоспоримым.

В 2024 году Волынкин стал самым популярным российским музыкантом на стриминговом сервисе Spotify, обогнав даже великого Петра Чайковского. Его хиты Snowfall, This Feeling, Every Night и Neverending собирают миллионы прослушиваний по всему миру.

