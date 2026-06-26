Американский баскетболист УНИКСа рассказал о постижении России

Американский центровой казанского УНИКСа Маркус Бингэм, признанный лучшим новичком сезона в Единой лиге ВТБ, рассказал «Чемпионату» о том, как прошла его адаптация в России.

Экс-баскетболист «Даллас Маверикс» присоединился к российскому клубу перед началом сезона, до этого он два года провел в Израиле.

«Я даже не знал, что Россия так далеко и что здесь так холодно. Но теперь, когда я прожил здесь десять месяцев, я рад, что приехал сюда», — сказал Бингэм.

Американец признался, что в Казани нашел друзей на всю жизнь. Также он отметил высокий уровень российской лиги. Бингэм заявил, что обязательно приедет в Казань вновь, даже если будет выступать в другом клубе в новом сезоне. 25-летний центровой рассчитывает вернуться в НБА.

Маркус Бингэм провел за УНИКС 54 матча, в среднем набирая 15,6 очка за матч, делая 7,1 подбора, 1,8 блок-шота и 1,4 перехвата. Казанский клуб завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ, уступив в финале ЦСКА.