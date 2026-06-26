В Подмосковье прокуратура провела проверки платежной дисциплины в сфере ЖКХ

Прокуратура Московской области регулярно проводит комплексные мероприятия исполнения законодательства в сфере осуществления расчетов за топливно-энергетические ресурсы. По итогам первого полугодия 2026 года были выявлены нарушения законодательства в деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, допустивших образование задолженности за поставленные коммунальные ресурсы или нарушения платежной дисциплины.

Так, в ходе проверки в Пушкинском округе удалось установить, что управляющая организация получила от жителей за услуги водоснабжения денежные средства в размере более 57 млн рублей. При этом в адрес теплоснабжающей организации было перечислено только 43 млн рублей. Это послужило причиной невозможности исполнения обязательств по оплате отпущенного природного газа.

В результате в отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). В общей сложности меры прокурорского реагирования позволили погасить задолженность за топливно-энергетические ресурсы на сумму более 3,29 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.