Алкоголь, беспомощность и приговор: россиянина осудили за сексуальные действия в отношении 9-летней падчерицы

В Кемеровской области судебная инстанция Мысковского городского суда постановила обвинительный вердикт в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении особо тяжкого деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Соответствующая информация опубликована Объединенным пресс-центром судебных органов Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как было установлено в ходе разбирательства, инцидент произошел в январе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. На момент инцидента потерпевшей исполнилось девять лет. Суд принял во внимание, что девочка в силу своего малолетнего возраста находилась в беспомощном положении и не могла оказать сопротивления.

В ходе судебного разбирательства подсудимый сделал полное признание своей причастности к инкриминируемому деянию. При этом мужчина предпочел не давать показаний, сославшись на конституционное право, закрепленное в законодательстве.

Проанализировав все представленные улики и свидетельства, судья вынес вердикт о виновности фигуранта по соответствующей статье Уголовного кодекса. В качестве меры наказания назначено лишение свободы сроком на 12 лет с содержанием в исправительном учреждении строгого режима. Дополнительно к этому, по отбытии основного срока, осужденному будет установлено ограничение свободы продолжительностью один год.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе судят рецидивиста за жестокое убийство соседки.