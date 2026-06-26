Куда поедут туристы вместо Крыма: названы фавориты отпускников

Российский союз туриндустрии перечислил направления, куда могут переориентироваться туристы на фоне изменений в транспортном сообщении с Крымом, пишет РБК Кавказ.

В Российском союзе туриндустрии обозначили направления, которые могут стать альтернативой Крыму в летний сезон. Среди наиболее востребованных вариантов названы курорты Краснодарского края, Абхазия, Калининградская область, а также побережье Каспийского моря.

Куда могут поехать туристы

По оценке РСТ, часть путешественников перераспределит спрос в пользу уже привычных направлений с развитой инфраструктурой. В их числе Анапа, Сочи и другие курорты Черноморского побережья.

Также рассматриваются Абхазия и Калининградская область, которые традиционно пользуются спросом в летний период. Дополнительно отмечаются курорты Ленинградской области и прибрежные зоны Каспия.

Природные маршруты как альтернатива

Отдельный сегмент спроса, по данным союза, может сместиться в сторону экотуризма. В числе таких направлений — Байкал, Алтай и регионы вдоль Волги, где развиты природные маршруты и активный отдых.

Что влияет на выбор

В РСТ подчеркивают, что выбор направления будет зависеть от стоимости поездки, транспортной доступности и наличия свободных мест в объектах размещения.

Отмечается, что часть инфраструктуры уже привыкла к высоким сезонным нагрузкам и способна принять дополнительный поток туристов без существенных сбоев.