Один незаметный признак на абрикосах может говорить об опасности: все дело в кожуре

Поврежденная кожица, темные пятна и чрезмерная мягкость могут свидетельствовать о том, что абрикосы начали портиться. В Роскачестве рассказали РИА «Новости», на какие признаки стоит обратить внимание при покупке фруктов.

Специалисты Роскачества предупредили россиян, что абрикосы с поврежденной кожицей могут представлять опасность для здоровья. Через трещины и проколы в мякоть легко проникают бактерии, микробы и споры плесени.

Какие абрикосы лучше не покупать

Эксперты рекомендуют отказаться от покупки плодов с трещинами, проколами и другими повреждениями кожицы. Именно через них внутрь фрукта могут попасть болезнетворные микроорганизмы, способные вызвать пищевые отравления.

Также не стоит выбирать абрикосы со сморщенной кожицей. Такой внешний вид обычно говорит о длительном хранении и потере влаги, из-за чего качество плодов заметно снижается.

На что обратить внимание при выборе

В Роскачестве советуют избегать слишком мягких абрикосов — чаще всего они уже перезрели. Чрезмерно твердые плоды, наоборот, были сорваны недозревшими и могут не приобрести полноценный вкус.

Насторожить должны и темные, зеленые или помятые участки на поверхности. Потемнение может свидетельствовать о начале процесса порчи, а зеленые пятна — о том, что фрукт был собран слишком рано.

Цвет мякоти зависит от сорта

Эксперты напомнили, что оттенок мякоти сам по себе не является показателем качества. В зависимости от сорта она может быть как насыщенно-желтой, так и светло-желтой. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на свежесть плодов, отсутствие повреждений и приятный фруктовый аромат.