Лес кричал человеческими голосами: туристы заметили странное в Калифорнии

Прогулка верхом по калифорнийской горе Шаста обернулась странной находкой: среди деревьев были спрятаны сотни динамиков, из которых доносились крики, белый шум и похожие на проповедь записи. Об этом пишет Daily Mail.

Кэрри Энн Снур и ее дочь Джордан услышали пугающие звуки 23 июня и свернули с тропы. В кустах они обнаружили не менее сотни солнечных Bluetooth-колонок, торчавших из земли. Чем дальше женщины поднимались, тем больше устройств им попадалось.

Большинство колонок воспроизводили одинаковый шум, однако из отдельных устройств звучал человеческий голос, словно повторявший мантру. Позже всадницы увидели целое поле динамиков, из-за которых лес напоминал декорации к научно-фантастическому фильму ужасов.

Снур сначала пошутила, что неизвестные пытаются кого-то вызвать. Она также вспомнила легенду о Лемурии — якобы скрытом под горой Шаста городе потомков мифической цивилизации.

Позднее женщина вернулась на место и выяснила по картам, что динамики находятся на частной территории рядом с государственными землями.

Кто установил устройства и зачем, пока неизвестно. Официального объяснения власти не давали. Сама гора давно окружена историями об НЛО, подземных городах и мистических явлениях, хотя часть необычных наблюдений специалисты связывают с характерными линзовидными облаками.