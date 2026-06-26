Новая Hyundai Elantra удивила ценой и оказалась дешевле отечественной LADA Vesta

На российском рынке стартовали продажи новых седанов Hyundai Elantra по схеме параллельного импорта. В ряде регионов стоимость автомобиля оказалась ниже цены новой LADA Vesta, пишут «Автоновости дня».

На российском рынке появились новые седаны Hyundai Elantra, которые можно приобрести под заказ по цене от 1 270 000 рублей. Таким образом, корейская модель в отдельных случаях стоит дешевле новой LADA Vesta в базовой комплектации.

Сколько стоит Hyundai Elantra

Минимальная стоимость Hyundai Elantra зафиксирована во Владивостоке. За 1 270 000 рублей покупателям предлагают автомобиль в комплектации GLX Elite Edition с отделкой салона искусственной кожей, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, камерой заднего вида, парктрониками, светодиодной оптикой, кондиционером и набором электронных систем безопасности.

В Хабаровске аналогичный седан доступен примерно за 1,29 млн рублей. В Москве стоимость автомобиля под заказ начинается от 1,7 млн рублей, а в ряде других городов предложения находятся в диапазоне от 1,6 до 1,68 млн рублей.

Чем модель отличается от конкурентов

Для сравнения, стоимость LADA Vesta 2026 года с механической коробкой передач начинается от 1 581 000 рублей, а цены на Belgee S50 стартуют с 1 899 990 рублей. Благодаря этому Hyundai Elantra оказывается одним из самых доступных новых седанов среди автомобилей, поставляемых по параллельному импорту.

Автомобили, уже находящиеся в наличии у продавцов, стоят заметно дороже. В зависимости от региона их цена начинается примерно от 2,05 млн рублей и может достигать почти 2,7 млн рублей.

Какие двигатели предлагают

Большинство поставляемых Hyundai Elantra оснащаются бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Также встречаются версии с мотором объемом 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы и вариатором IVT, однако такие автомобили представлены на рынке значительно реже.