МВД предупредило пользователей «Макса» о новой опасности
МВД: в Бурятии участили случаи взломов аккаунтов в «Максе»
Жителям России напомнили, как действовать при потере доступа к аккаунту в мессенджере «Макс». В МВД советуют сразу обращаться не только в службу поддержки, но и в полицию, пишет Восток-Телеинформ.
В МВД Бурятии рассказали, какие действия необходимо предпринять пользователям при взломе аккаунта в мессенджере «Макс». По данным полиции, в регионе участились случаи несанкционированного доступа к профилям.
Первым делом нужно обратиться в техподдержку
При обнаружении взлома специалисты рекомендуют незамедлительно направить обращение в службу технической поддержки мессенджера. Именно через нее осуществляется процедура восстановления доступа к аккаунту.
По словам начальника управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Бурятии Бато Базаржапова, рассмотрение подобных заявок может занять от двух дней до недели. В некоторых случаях восстановление доступа длится еще дольше.
Почему важно обратиться в полицию
В МВД советуют не ограничиваться обращением в техподдержку. Если аккаунт был взломан, необходимо также подать заявление в полицию о совершении IT-преступления.
Правоохранители отмечают, что это позволит своевременно начать проверку, особенно если злоумышленники использовали аккаунт для мошеннических действий или получения персональных данных.
В мессенджере усиливают защиту
По информации МВД, специалисты продолжают работу по повышению уровня цифровой безопасности «Макса». Пользователям также рекомендуют соблюдать базовые меры защиты: использовать надежные пароли, не передавать коды подтверждения третьим лицам и внимательно относиться к подозрительным сообщениям и ссылкам.