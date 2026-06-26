МВД предупредило пользователей «Макса» о новой опасности

Жителям России напомнили, как действовать при потере доступа к аккаунту в мессенджере «Макс». В МВД советуют сразу обращаться не только в службу поддержки, но и в полицию, пишет Восток-Телеинформ.

В МВД Бурятии рассказали, какие действия необходимо предпринять пользователям при взломе аккаунта в мессенджере «Макс». По данным полиции, в регионе участились случаи несанкционированного доступа к профилям.

Первым делом нужно обратиться в техподдержку

При обнаружении взлома специалисты рекомендуют незамедлительно направить обращение в службу технической поддержки мессенджера. Именно через нее осуществляется процедура восстановления доступа к аккаунту.

По словам начальника управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Бурятии Бато Базаржапова, рассмотрение подобных заявок может занять от двух дней до недели. В некоторых случаях восстановление доступа длится еще дольше.

Почему важно обратиться в полицию

В МВД советуют не ограничиваться обращением в техподдержку. Если аккаунт был взломан, необходимо также подать заявление в полицию о совершении IT-преступления.

Правоохранители отмечают, что это позволит своевременно начать проверку, особенно если злоумышленники использовали аккаунт для мошеннических действий или получения персональных данных.

В мессенджере усиливают защиту

По информации МВД, специалисты продолжают работу по повышению уровня цифровой безопасности «Макса». Пользователям также рекомендуют соблюдать базовые меры защиты: использовать надежные пароли, не передавать коды подтверждения третьим лицам и внимательно относиться к подозрительным сообщениям и ссылкам.