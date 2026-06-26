АвтоВАЗ готовит новый кроссовер: отечественное авто изменит рынок

Компания планирует начать выпуск опытной партии кроссоверов Lada Azimut уже в 2026 году. Модель получит новые двигатели, включая турбоверсию и гибридные технологии, пишет «За рулем». За рулем

АвтоВАЗ готовится к масштабному запуску кроссовера Lada Azimut. По заявленным планам, в сентябре 2026 года может начаться выпуск серии примерно из 20 тысяч автомобилей.

Что известно о модели

Глава компании Максим Соколов сообщил, что до конца текущего года будут собраны опытные образцы с турбированным двигателем мощностью около 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. После этого начнется этап испытаний и доводки конструкции.

Окончательное решение о запуске в серию примут после оценки рыночного спроса и экономической ситуации.

Линейка двигателей

На старте продаж Lada Azimut планируется предложить с двумя бензиновыми моторами:

1,6 литра мощностью 120 л. с. с механической коробкой передач

1,8 литра мощностью 132 л. с. с вариатором

Также компания рассматривает гибридную версию кроссовера, которая может стать одним из ключевых направлений развития модели.

Перспективы проекта

В АвтоВАЗе отмечают, что гибридные технологии сейчас выглядят более перспективными по сравнению с полностью электрическими решениями, особенно с учетом условий рынка и инфраструктуры.

Если проект будет реализован по плану, Lada Azimut станет одной из самых технологически продвинутых моделей в линейке бренда.