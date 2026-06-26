В ЖК «Южная Битца» в Ленинском ввели в эксплуатацию новую школу

В ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа построили новую школу, рассчитанную на 1150 мест, ГК ФСК выдали разрешение на ввод в эксплуатацию — проект реализован под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Школа находится на Южном бульваре между корпусами № 7 и № 11, она стала вторым общеобразовательным учреждением на территории комплекса. Площадь трехэтажного здания составила порядка 13 тыс. кв. м, в нем разместили учебные кабинеты, лаборантские и универсальные классы, спортивные залы, актовый зал и обеденную зону.

Проект включает 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлинику, там уже построены 11 жилых домов, поликлиника, три детских сада и две школы.

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