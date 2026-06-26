Наш смех родился миллионы лет назад: что показало исследование приматов

Человеческий смех может хранить следы эволюции возрастом около 15 млн лет. Ученые выяснили, что человекообразные обезьяны смеются в похожем ритме, а различия между видами помогают понять, как могла возникнуть речь, пишет National Geographic со ссылкой на исследование в Communications Biology.

Команда приматолога Уорикского университета Кьяры Де Грегорио изучила смех орангутанов, горилл, бонобо, шимпанзе и маленьких детей. Записи делали во время обычной игры и щекотки. Всего исследователи разобрали 140 серий звуков.

При щекотке и люди, и обезьяны смеялись ритмично: между отдельными всплесками проходило примерно одинаковое время. Однако люди смеялись быстрее всех. Бонобо и шимпанзе, которые эволюционно ближе к человеку, опережали горилл и орангутанов.

По словам Де Грегорио, это указывает на общий древний механизм, доставшийся всем человекообразным обезьянам от общего предка.

Главное отличие обнаружилось в гибкости. Только люди заметно меняли смех в зависимости от ситуации: например, во время игры он звучал иначе, чем при щекотке. Ученые предполагают, что способность управлять голосом и подстраивать звуки под контекст могла стать одной из ступеней на пути к языку.

Однако выборка была небольшой и включала молодых животных. Теперь исследователям предстоит выяснить, учатся ли обезьяны лучше контролировать смех с возрастом.