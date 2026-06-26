Российский школьник глушит дроны: подростку предложили задуматься о работе в Росгвардии

Сотрудники новокузнецкого отряда мобильного особого назначения «Рубеж» регионального управления Росгвардии организовали ознакомительный визит для семьи юного изобретателя из города Белово. Мероприятие стало логическим продолжением взаимодействия, которое началось после того, как школьник представил свою разработку — устройство для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, прошедшее предварительные испытания, сообщил VSE42.RU .

В ходе визита школьник познакомился с историей становления спецподразделения, узнал о его повседневных задачах. Для гостя также провели экскурсию в кинологическую службу и продемонстрировали работу специалистов, занимающихся эксплуатацией дронов.

Кульминацией встречи стало тестирование усовершенствованного прибора, который юный конструктор модернизировал с учетом замечаний и пожеланий, высказанных представителями ведомства. Опыт подтвердил работоспособность системы: устройство успешно зафиксировало сигналы квадрокоптеров и продемонстрировало способность создавать помехи. Профессионалы дали положительную оценку прогрессу, однако рекомендовали не останавливаться на достигнутом и продолжить техническую доработку.

«Под руководством специалистов юный изобретатель смог попробовать свои силы в управлении одним из беспилотников», — сообщает пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

За активную гражданскую позицию и талант в инженерном деле подросток удостоился благодарственного письма от начальника кузбасского управления Росгвардии. Завершая встречу, офицеры предложили школьнику после получения профессионального образования рассмотреть возможность службы в структурах Росгвардии, где в настоящее время активно развиваются направления, связанные с робототехническими комплексами и беспилотными системами.

Ранее сообщалось, что сотни квадрокоптеров превратят небо над «Динотеррой» в произведение искусства.