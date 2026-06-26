Первый обновленный Mercedes S Class уже в России: цена впечатляет

Первый рестайлинговый Mercedes S-Class прибыл в Россию. Автомобиль уже появился у одного из крупных дилеров, а стоимость флагманского седана начинается от 33 млн рублей. Об этом пишет naavtotrasse .

В России появился первый обновленный Mercedes S-Class. Рестайлинговый флагманский седан уже доступен у дилера Major, однако пока речь идет не о массовых поставках, а о единичном экземпляре.

Первый рестайлинговый S-Class прибыл в Россию

Обновленный Mercedes S-Class стал доступен российским покупателям впервые после рестайлинга. Автомобиль привезен в единственном экземпляре и уже находится у одного из крупнейших дилеров страны.

Появление модели позволяет потенциальным клиентам увидеть обновленный седан вживую, а не только на официальных фотографиях и видеороликах.

Что изменилось после рестайлинга

После обновления Mercedes S-Class получил освеженный внешний вид. Как и в случае большинства рестайлинговых моделей, изменения коснулись не только дизайна, но и оснащения салона. Производитель доработал отдельные элементы интерьера и расширил список доступного оборудования.

Именно поэтому интерес к обновленному флагману остается высоким среди покупателей премиального сегмента.

Сколько стоит новый Mercedes S-Class

Стоимость первого рестайлингового Mercedes S-Class в России начинается от 33 млн рублей. Пока поставки носят точечный характер, однако появление автомобиля у официального дилера может свидетельствовать о сохранении спроса на флагманские модели бренда даже в условиях ограниченного импорта.

Эксперты отмечают, что для покупателей этого класса важны не только технические характеристики, но и возможность приобрести самую актуальную версию автомобиля.