Вода уходит: поселок под Прокопьевском остался без холодной воды из-за аномальной жары

В населенном пункте Плодопитомник, относящемся к Прокопьевскому муниципальному округу, зафиксированы сбои в подаче холодного водоснабжения. Причиной послужила аномально жаркая погода, установившаяся в регионе, и резко возросший расход воды, используемой местными жителями для полива приусадебных участков. О сложившейся ситуации сообщила глава территории Наталья Шабалина, сообщил VSE42.RU .

Как пояснила руководитель муниципалитета, профильная ресурсоснабжающая организация уже провела мероприятия по восстановлению производительности двух функционирующих скважин. Параллельно с этим, начиная с субботы, 26 июня, предприятие «Энергоресурс» приступило к проходке третьего водозаборного объекта. Ожидается, что ввод его в эксплуатацию позволит нарастить объемы подачи воды для нужд жителей поселка.

На все время проведения восстановительных работ организован регулярный подвоз как питьевой, так и технической воды. В случае возникновения дополнительной необходимости администрация поселка готова обеспечить еще один рейс с водой. Для этого жителям достаточно оставить соответствующую заявку в местном чате.

Ситуация с водоснабжением находится на постоянном контроле ответственных служб. В свою очередь, представители власти обращаются к местным жителям с просьбой отнестись к вынужденным временным неудобствам с пониманием.

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