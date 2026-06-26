В ЗАТО городской округ Молодежный снесут недостроенный дом

На территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) городской округ Молодежный стартовал снос объекта незавершенного строительства — недостроенного жилого дома № 13. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

По данным комитета, изначально там планировалось построить 60-квартирный дом площадью застройки более 1 тыс. кв. м, работы проходили в период с 2005 по 2010 год, после чего были полностью остановлены. На момент заморозки объекта его строительная готовность достигла около 60%.

Со временем здание начало разрушаться, завершение строительства после экспертизы признали нецелесообразным, поэтому дом внесли в реестр объектов, подлежащих сносу. Работы уже стартовали, их планируют завершить в августе 2026 года.

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