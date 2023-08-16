Американский боксер выразил восхищение мудростью Путина

Он рассказал, что Путин напоминает ему шахматиста, выстраивающего свою стратегию на несколько ходов вперед.

«Много войн было выиграно именно из-за правильной стратегии. Так что шахматы – это не о том, чтобы переставлять фигуры по доске, это безмолвный разговор, который может привести вас к победе и в жизни», – пояснил Джонсон.

Боксер рассказал, что сменил свое отчество на «Владимирович» и сделал это из уважения к президенту России. Также он заявлял о желании получить российское гражданство.

43-летний Джонсон провел 59 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. За время своей карьеры он встречался с такими известными боксерами как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа и другими.

18 августа в Москве пройдет бой между Джонсоном и россиянином Марком Петровским, чемпионом мира среди любителей, который делает первые шаги на профессиональном ринге. Пока на счету российского боксера пять побед и ноль поражений.