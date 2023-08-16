Американский боксер выразил восхищение мудростью Путина
Фото: [Александр Казаков/ТАСС]
Бывший претендент на чемпионский пояс по версии WBC американец Кент Джонсон заявил РИА Новости, что восхищается мудростью российского президента Владимира Путина.
Он рассказал, что Путин напоминает ему шахматиста, выстраивающего свою стратегию на несколько ходов вперед.
«Много войн было выиграно именно из-за правильной стратегии. Так что шахматы – это не о том, чтобы переставлять фигуры по доске, это безмолвный разговор, который может привести вас к победе и в жизни», – пояснил Джонсон.
Боксер рассказал, что сменил свое отчество на «Владимирович» и сделал это из уважения к президенту России. Также он заявлял о желании получить российское гражданство.
43-летний Джонсон провел 59 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. За время своей карьеры он встречался с такими известными боксерами как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа и другими.
18 августа в Москве пройдет бой между Джонсоном и россиянином Марком Петровским, чемпионом мира среди любителей, который делает первые шаги на профессиональном ринге. Пока на счету российского боксера пять побед и ноль поражений.