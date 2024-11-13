Американский джазовый барабанщик Рой Хейнс умер в возрасте 99 лет

Рой Хейнс родился 13 марта 1925 года в Бостоне. За свою долгую карьеру он записал более 600 альбомов и стал одним из самых влиятельных барабанщиков в мире джаза. Уникальный стиль и мастерство принесли ему признание как лучшего джазового барабанщика более чем 12 раз по опросам критиков журнала DownBeat.

Хейнс выступал в различных жанрах, включая свинг, бибоп, джаз-фьюжн и авангардный джаз, определяя звучание целого поколения музыкантов. Ему принадлежит альбом We Three, который был выпущен в 1958 году. На нем записана музыка, созданная совместно с Финеасом Ньюборном-младшим и Полом Чемберсом.

Хейнс получил множество наград и призов. В 1995 году его признали мастером джаза Национального фонда искусств. В 1999 году он был введен в Зал славы современных барабанщиков, а в 2011 году был удостоен премии Грэмми за достижения всей жизни.

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