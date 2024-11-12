Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, игравший в «Молодой гвардии»

В Барнауле 11 ноября скончался актер Георгий Асатиани. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление сотрудников молодежного театра Алтая.

Георгий Асатиани родился в Саратове, и уже в 12 лет начал свою карьеру на сцене. Изначально он пел в составе хора, затем поступил в театральное училище и сотрудничал с Саратовским театром кукол. В 1968 году Асатиани переехал в Барнаул и стал работать в местном ТЮЗе. На протяжении своей жизни он сыграл порядка сотни ролей на алтайской сцене. В частности, он играл Олега Кошевого в «Молодой гвардии» и Метелицы в спектакле «Разгром».

«Одиннадцатого ноября на 83-м году жизни ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — указали его коллеги по театру.

За прошедшие годы Асатиани неоднократно награждался различными премиями, а в 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Прощание с телом актера состоится 14 ноября в Алтайском похоронном доем с 13.00 до 15.00.

Ранее пресса сообщила о смерти американского киноактера Тони Тодда, который известен массовому зрителю по фильмам «Взвод» и «Пункт назначения». Артист умер в возрасте 69 лет в Лос-Анджелесе.