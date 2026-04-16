Американский форвард расторг контракт с «Автомобилистом» из-за ультиматума супруги

Американский нападающий покинул Екатеринбург еще в конце января. В текущем сезоне он успел провести 43 матча за уральцев в регулярном чемпионате и набрал 42 (17+25) очка. Буше уехал на родину из-за жесткого ультиматума супруги, недавно родившей ребенка: или он возвращается в Америку, или теряет семью.

Рид Буше проводил в КХЛ шестой сезон. До «Автомобилиста» он провел четыре сезона в «Авангарде» и один — в «Локомотиве». Лучшим для него был сезон 2023/24, когда он выбил 78 очков в регулярном чемпионате, выступая за «Авангард», а в своем первом же сезоне в составе омичей Буше выиграл в 2021 году Кубок Гагарина.

Потеря Буше серьезно сказалась на атакующем потенциале «Автомобилиста», который проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру минского «Динамо», во втором раунде Кубка Гагарина проигравшего серию «Ак Барсу» (0-4).