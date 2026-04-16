Лукашенко заявил, что минское «Динамо» паршиво играет в хоккей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании жестко отреагировал на игру минского «Динамо» в Кубке Гагарина. Глава государства заявил, что команда «паршиво играет в хоккей».

Известно, что Лукашенко является большим поклонником хоккея и сам периодически выходит на лед.

«Динамо» накануне проиграло четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барсу» (2:3) и выбыло из розыгрыша трофея после четырех поражений в серии.

При этом у команды Дмитрия Квартальнова получился один из лучших сезонов в истории. «Динамо» заняло второе место в Западной конференции КХЛ, стало второй по результативности командой во всей лиге, а в первом раунде плей-офф устроило свип московским одноклубникам, обыграв их в серии 4-0.

Ранее сообщалось, что четвертый матч серии с «Ак Барсом» минчане начали с двух драк, но это не принесло им успеха.