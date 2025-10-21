Американский гроссмейстер Народицкий умер в возрасте 29 лет: его подозревали в читерстве и применении стимуляторов

Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В федерации подчеркнули, что Народицкий был талантливым игроком и педагогом, выступал за сборную США на чемпионате мира, выигрывал национальный чемпионат.

Экс-чемпион мира Владимир Крамник обвинял Народицкого в мошенничестве. После смерти шахматиста на российского голкипера обрушились с критикой: якобы тот своими подозрениями довел американца до смерти.

Крамник отметил, что неоднократно обращал внимание на состояние Народицкого, писал, что американец принимает «нечто большее, чем просто снотворное», просил друзей и близких принять меры, однако они «лишь заметали следы».