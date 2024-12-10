НХЛ захотела остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки

Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обеспокоен, что хоккеист российского происхождения Александр Овечкин совсем скоро побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. На этом фоне организация может помешать проведению некоторых матчей, пишет Daily Faceoff.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен забить еще 26 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. В НХЛ не сомневаются, что для этого хоккеисту будет достаточно несколько мероприятий в регулярных сезонах.

Спортивные функционеры обсуждали остановку рекордного матча, даже если хоккейное столкновение проведут на выезде или с презентацией всех звезд хоккея, включая Овечкина и Гретцки.

Напомним, что в ноябре Александр Овечкин заработал перелом малоберцовой кости. Сейчас спортсмен проходит восстановление после травмы.

Ранее сообщалось, что Овечкин отказался вернуться в Россию после получения повреждения ноги.