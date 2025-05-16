Американский телеведущий Фэллон в эфире своего шоу перевоплотился в Филиппа Киркорова

В рамках своего вечернего шоу на канале NBC, ведущим которого является Джимми Фэллон, он решил примерить на себя образ известного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Этот выпуск можно посмотреть на YouTube-канале программы, а также он стал вирусным в соцсетях.

В эфире программы Фэллон поделился историей о том, как одна из зрительниц обратила внимание на его сходство с Киркоровым и прислала в студию его портрет. После этого ведущий решил примерить на себя образ певца. Сотрудники программы помогли ему приклеить бороду и усы, как у Киркорова, и надеть соответствующий образу российского исполнителя парик.

Фэллон попытался изобразить на лице улыбку, похожую на ту, что можно увидеть на лице Киркорова, когда он улыбается в камеру.

«Он болгарско-российская икона поп-музыки. Говорят, я похож на него. Сам я этого не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы», — поиронизировал телеведущий.

Филипп Киркоров не оставил без внимания пародию на себя в эфире американского шоу. Он с гордостью в соцсетях заявил, что теперь «американский прайм-тайм» принадлежит ему. Артист подчеркнул, что не испытывает никаких негативных эмоций по поводу случившегося на американском телевидении.