Гриб-подсказка: почему ивишень называют «стукачом» и где его искать в Подмосковье

Любители тихой охоты под Наро-Фоминском присмотрелись к скромному светлому грибу, который в народе зовут «стукачом». Его научное имя — ивишень, он же подвишень. Роль у него особая: он словно подает сигнал, что рядом могут прятаться ценные боровики, сообщил REGIONS.

Откуда взялось прозвище? Грибник Константин Володин рассказывает: годы назад он наткнулся на ивишень на лесной опушке, а буквально в двух шагах от находки рос крепкий белый гриб. Совпадение? Вовсе нет.

«Раньше я проходил мимо, думал, что это поганка. А потом понял: где ивишень, там и белый может быть рядом. Теперь не спешу», — поделился он своим открытием.

Причина такого соседства — общие предпочтения. Миколог Андрей Нижник из Наро-Фоминска поясняет: ивишень (Clitopilus prunulus) образует микоризу с деревьями и селится на тех же участках с определенной влажностью и почвой, что и белые грибы. Правда, эксперт предостерегает: считать его безошибочным указателем все же не стоит.

«Это скорее дополнительная подсказка, чем точный навигатор», — сказал эксперт.

Как поступить, если «стукач» найден? Миколог советует не спешить уходить. Стоит внимательно осмотреть несколько метров вокруг: проверить мох, небольшие возвышенности, заглянуть под опавшую листву, пройтись по краям полян. Отдельного внимания заслуживают места возле старых деревьев и пней.

Приметы ивишня таковы: светлая, беловатая или сероватая шляпка, пластинки, спускающиеся по ножке и розовеющие с возрастом, а также характерный мучнистый запах свежей муки. Основная угроза — сходство с ядовитыми говорушками.

«У ивишня споровый порошок розовый, а у говорушек — белый. Но определять гриб только по одному признаку нельзя, нужно учитывать совокупность характеристик», — подчеркивает Нижник.

Если есть хоть тень сомнения в съедобности находки, ее лучше не трогать. Зато использовать ее как повод внимательнее изучить участок никто не запрещает. В засушливые годы, когда белых грибов почти нет, ивишень продолжает расти. Это помогает грибникам запоминать перспективные места, чтобы вернуться туда после дождей.

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