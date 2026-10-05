Белые «свечи» на фоне желтой листвы: биолог объяснила, почему каштан зацвел осенью в Подмосковье

В Дубне случилось то, что для октября совсем не характерно: в начале месяца, когда листва обычно уже опадает, каштан во дворе жилого дома неожиданно зацвел. На фоне пожелтевшей листвы проступили белые соцветия, напоминающие свечи. Фотографии быстро распространились по местным пабликам, сообщил REGIONS.

Первым странность заметил житель дома, возвращавшийся вечером. По его признанию, прежде он такого не видел.

«Шел мимо дома, смотрю — на каштане какие-то белые пятна. Подошел ближе, а это цветы! Настоящие, как весной. Листья уже желтые, местами облетели, а он цветет. Стою и не понимаю: это что, осень или весна? Сфотографировал, отправил знакомым — никто не поверил», — поделился дубненец.

В городских пабликах тут же началось обсуждение. Пользователи предположили, что причиной стала аномально теплая погода, установившаяся в регионе в первых числах октября: предположительно, дерево попросту «перепутало сезоны» и повело себя так, будто наступила весна. Однако специалисты к таким объяснениям относятся осторожно. По их словам, одного лишь тепла для повторного цветения недостаточно — механизм здесь сложнее, и температура выступает далеко не единственным фактором.

За разъяснением REGIONS обратился к Ирине Михайлец, биологу, кандидату наук и специалисту по дендрологии. По ее словам, осеннее цветение конского каштана — явление известное, но для самого дерева оно остается тревожным сигналом.

«То, что видят жители Дубны, называется вторичным, или повторным, цветением. В норме конский каштан цветет один раз в год — в мае–июне, после чего закладывает почки на следующий сезон. Эти почки должны „спать“ до весны. Но иногда они раскрываются преждевременно, и тогда мы видим цветы осенью», — пояснила эксперт.

Причины такого сбоя обычно не сводятся к одному фактору — они складываются в комплекс, отметила специалист.

«Во-первых, это серьезный стресс для дерева. В Подмосковье конские каштаны массово поражены каштановой минирующей молью — инвазивным вредителем, который появился в регионе около 20 лет назад. Гусеницы этой моли выедают листья изнутри, из-за чего крона усыхает уже к середине лета. Дерево теряет фотосинтезирующий аппарат раньше времени и впадает в состояние физиологического стресса», — отмечает биолог.

По мнению эксперта, свою роль играет и погода: затяжная теплая осень, мягкие перепады температур и достаток влаги создают у дерева иллюзию «второй весны». Гормональный баланс нарушается, и спящие почки трогаются в рост — распускаются и листья, и соцветия.

«К сожалению, для самого каштана это плохо. Вторичное цветение истощает дерево: оно тратит ресурсы, которые должны были пойти на подготовку к зиме и формирование полноценных почек на следующий год. Такие растения хуже переносят морозы и чаще болеют. Так что красивые осенние „свечи“ — это скорее сигнал о неблагополучии, чем о благополучии дерева», — отметила биолог.

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