Американский защитник получил право выступать за сборную России по хоккею

В июле 26-летний американец получил российский паспорт.

Теперь Менелл не будет считаться легионером в КХЛ и может выступать за сборную России.

Защитник готовится к своему третьему сезону в КХЛ. В сезоне 2020/21 он выступал за минское «Динамо», а минувший чемпионат провел в составе московского. В 44 играх за бело-голубых он набрал 24 (2+22) очка.

В активе защитника, который не был выбран на драфте НХЛ, есть пять матчей в главной заокеанской лиге за «Миннесоту Уайлд».