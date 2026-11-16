ВСУ обвинили в попытке взять полуостров в блокаду после атаки на Крымский мост

ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту на фоне подготовки к саммиту лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне, из-за чего движение по переправе перекрывали почти на семь часов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в Керчи развернут оперативный штаб, а возобновить проезд планируется ориентировочно к середине дня. Об этом пишет KP.RU и военкор Александр Коц.

Шлагбаумы на въезде опустили еще в 2:22 ночи, когда над Керченским полуостровом начался очередной воздушный налет, а мониторинговые ресурсы зафиксировали цели над Азовским морем и бухтой Булганак. Утром глава республики Сергей Аксенов подтвердил факт вражеской атаки, призвав граждан ориентироваться исключительно на официальные сводки. Информацию о работе альтернативной паромной линии в порт «Кавказ» водителям предложили уточнять на горячей линии регионального Минтранса.

Минувшая ночь выдалась напряженной сразу для многих регионов страны. По сводкам Минобороны, силы ПВО перехватили 1336 беспилотников над 13 областями, Крымом, Кубанью, столичным регионом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, только на столицу направлялись около 600 аппаратов.

Атака на Керченскую переправу вписывается в серию методичных ударов по транспортной и энергетической инфраструктуре, связывающей полуостров с материком. Ранее под обстрел попадали ключевые участки сухопутного коридора по трассе «Новороссия» в Ростовской области: 7 ноября дроны били по мосту через реку Миус, а 15 ноября в Неклиновском районе повредили путепровод над железной дорогой. Еще в июне в Керченском проливе пострадал паром «Панагия», а с января по самому мосту запрещен проезд фур тяжелее 1,5 тонны. Параллельно с логистикой бьют по энергетике: утром по распоряжению Системного оператора в Крыму ввели веерные отключения электричества на 3–6 часов.

Выбор даты нынешней атаки явно продиктован большой политикой. Уже 19 ноября в китайском Шэньчжэне запланированы переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Накануне этой встречи Киеву критически необходима громкая медийная картинка, демонстрирующая наличие хоть каких-то рычагов давления, а Крымский мост традиционно остается главной символической целью.

За время конфликта переправа уже переживала серьезные испытания. В октябре 2022 года подрыв начиненного взрывчаткой грузовика обрушил два автомобильных пролета и унес жизни пятерых человек, а в июле 2023-го атака морских беспилотников оборвала жизнь супругов Кулик из Белгородской области, чья 14-летняя дочь Ангелина чудом выжила. Однако всякий раз поврежденные участки оперативно восстанавливали — вернут движение в привычное русло и на этот раз.