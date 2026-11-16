В Лосино-Петровском устранили ямы и обновили знаки на региональных дорогах
Работы по содержанию региональных дорог провели в Лосино-Петровском
Фото: [Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»]
Специалисты Мосавтодора привели в порядок региональные дороги в городском округе Лосино-Петровский. Дорожники отремонтировали покрытие, убрали мусор, сняли незаконную рекламу и восстановили знаки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ямочный ремонт провели на улицах Ситьково, 7 Ноября и Кирова в окружном центре. В поселке городского типа Свердловский ямы устранили на улицах Центральной и Набережной.
На улицах Центральной и Набережной в Свердловском, а также на улице Нагорной в Лосино-Петровском бригады убрали смет и мусор. Кроме того, на улицах Первомайской и Кирова в окружном центре очистили дорожные конструкции от незаконных объявлений.
Для безопасности движения специалисты также отремонтировали дорожные знаки. Работы выполнили на улицах Первомайской и Кирова в Лосино-Петровском, на Центральных улицах в деревнях Топорково и Осеево, а также на улице Советской в селе Анискино.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.