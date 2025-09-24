Американцы спасли Израиль от немедленного исключения из УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять израильские клубы и сборные от соревнований, сообщает издание Israelhayom.

По данным источника, на руководство организации было оказано давление со стороны представителей США. На защиту Израиля встали дипломаты, руководители ряда футбольных ассоциаций и другие высокопоставленные лица.

Это означает, что «Маккаби» из Тель-Авива все же сможет стартовать в Лиге Европы сезона 2025/26.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА после начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что ФИФА планирует вновь расширить число участников финальной части чемпионата мира.