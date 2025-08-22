«Амкал» собрался установить еще один мировой рекорд

Медийный клуб «Амкал» планирует заявить на Кубок России 70-летнего председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Главный тренер медийной команды Виталий Панов заявил, что такая договоренность с функционером уже достигнута.

«Амкал» прошел в Кубке России первый раунд Пути регионов, обыграв профессиональный клуб «Калуга» (1:0), и теперь встретится с белгородским «Салютом».

Если Медведев выйдет на поле, то попадет в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России как самый возрастной футболист, сыгравший в официальном матче.

В матче с «Калугой» «Амкал» уже установил один мировой рекорд. За команду сыграл самый высокий футболист в истории. Медийщики привлекли в свой состав бывшего баскетболиста Павла Подкользина, рост которого составляет 226 см.