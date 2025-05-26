«Амур» получил нового гендиректора: им стал рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей
Рекордсмен «Амура» Переяслов назначен генеральным директором клуба
Фото: [ХК «Амур»]
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» сообщил о назначении генеральным директором Михаила Переяслова.
Переяслов сменит в этой должности Евгения Лугина.
Новый гендиректор является рекордсменом хабаровского клуба по числу проведенных матчей (846). С 1986 по 2004 год он выступал за СКА, «СКА-Амур» и «Амур». Переяслов неоднократно признавался лучшим защитником команды.
После завершения карьеры игрока Переяслов работал на тренерских и административных должностях, с 2021 года является гендиректором клуба ветеранов хабаровского СКА.
Минувший сезон неудачно сложился для «Амура». Хабаровчане заняли предпоследнее место в Восточной конференции, набрав лишь 44 очка в 68 матчах.
Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой на чемпионате мира.