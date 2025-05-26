«Тем интереснее будет игра с Россией»: Ротенберг поздравил американцев с победой на чемпионате мира
Главный тренер СКА Ротенберг поздравил сборную США с победой на чемпионате мира
Фото: [ХК СКА]
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу сборной США на чемпионате мира по хоккею.
«Поздравляем сборную США с победой на чемпионате мира впервые за 92 года. Тем интересней будет игра Россия — США в будущем», — на русском и английском написал специалист в своем телеграм-канале.
В Швеции и Дании завершился очередной чемпионат мира по хоккею. Уже четвертый подряд турнир прошел без участия российской сборной.
Чемпионом мира — 65 лет спустя и всего третий раз в своей истории — стала сборная США. В финальном матче американцы со счетом 1:0 обыграли в овертайме сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала команда Швеции.