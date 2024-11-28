Андрей Аршавин признался, что у него родился шестой ребенок

Во время интервью он сделал сенсационное заявление. Оказывается, у футболиста не пятеро, а шестеро детей.

Российский футболист Андрей Аршавин принял участие в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Аршавин пояснил, что официально детей пять, а шестой ребенок не записан на него, так как его мать не захотела, чтобы Аршавин был указан в графе «отец».

Девушка даже заявила футболисту, что он может ничего не выплачивать на ребенка.

Такой поступок удивил Аршавина, при этом девушку он назвал «очень адекватной».

Спортсмен добавил, что все равно финансово поддерживает мать и ребенка.

Ранее сообщалось о том, что падчерицу футболиста Аршавина избили в ТЦ в Санкт-Петербурге.