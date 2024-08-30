Падчерицу футболиста Аршавина избили в ТЦ в Санкт-Петербурге

Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина вывел девочку ко входу в торговый центр «Морской», где начал ее избивать.

Накануне 13-летняя дочь модели Алисы Казьминой отдыхала вместе с друзьями в одном из ТЦ города Санкт-Петербург. Школьники развлекались и бегали, что не понравилось сотруднику ВУЗа, который пришел за покупками в супермаркет.

Им оказался 61-летний Сергей М. После инцидента он доставлен в отделение полиции. Там в отношении мужчины составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Не исключено, что по факту его противоправных действий будет возбуждено уголовное дело.

Мама девочки, модель Алиса Казьмина, состояла в браке с футболистом Андреем Аршавиным больше года. У них есть общая дочь – 7-летняя Есения.

Ранее подростки толпой избили сверстника на детской площадке в Одинцово.