Шеф-повар поделился простыми секретами удачного приготовления домашнего хлеба

Шеф-повар Евгений Мещеряков поделился рекомендациями по приготовлению домашнего хлеба, который дольше сохраняет мягкость и свежесть. В беседе с 360.ru он назвал несколько доступных добавок, способных улучшить структуру теста.

По словам специалиста, для этого не нужны редкие ингредиенты. Небольшое количество меда помогает активнее работать дрожжам, оливковое масло делает мякиш более нежным, а картофельное пюре или отварной картофель позволяют готовой буханке медленнее черстветь.

Мещеряков также подчеркнул, что после выпечки хлеб не стоит нарезать сразу. Он объяснил, что во время остывания продолжается формирование мякиша, поэтому полностью охлажденная буханка будет иметь более правильную текстуру.

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