Эксперт объяснил, почему воскресенье может вызывать тревогу перед работой

Тревога, бессонница, тошнота и ощущение надвигающихся проблем в воскресенье вечером могут быть не просто реакцией на окончание выходных. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии « RuNews24.ru » заявил, что так называемый «синдром понедельника» нередко связан с эмоциональным и профессиональным выгоранием.

По его оценке, причины этого состояния делятся на физиологические и психологические. В выходные многие меняют привычный график сна, позже ложатся и встают, а затем сталкиваются с ранним подъемом в понедельник. Такой резкий переход может усиливать усталость, головную боль и раздражительность.

Не меньшую роль играет отношение к работе. Тревогу могут вызывать конфликты в коллективе, напряженная атмосфера, отсутствие перспектив, перегрузка задачами или низкая мотивация. Эксперт отметил, что регулярное тяжелое состояние перед началом недели стоит воспринимать как повод разобраться в его причинах.

Если проблема заключается в условиях труда, специалист советует заранее оценить варианты смены работы и не увольняться без подготовки. Если же дело в усталости, полезно пересмотреть режим и восстановление.

Снизить напряжение, по мнению Якубовича, могут заранее составленный план на понедельник и спокойные занятия в воскресенье вечером — например, чтение, прогулка или отдых без гаджетов. Он также рекомендовал честно ответить себе, связано ли нежелание выходить на работу с переутомлением или с тем, что человеку действительно плохо в рабочей среде.

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