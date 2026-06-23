Дерьмовое предложение и идиот в лицо: американские министры устроили скандал из-за украинских металлов

Белый дом сотрясает громкий скандал: министр финансов Скотт Бессент в лицо назвал главу минторга Говарда Латника идиотом, а его предложение по сделке с Украиной — «дерьмовым». Об этом сообщает The Hill.

Конфликт вспыхнул, когда Латник обвинил Бессента в том, что тот саботирует соглашение с Киевом. В ответ глава Минфина, не сдерживая эмоций, заявил, что вариант сделки, предложенный его коллегой, никуда не годится и оскорбил его. Свидетели рассказывают, что атмосфера в кабинете накалилась до предела — министры повышали голос, а Бессент, по слухам, даже стучал кулаком по столу.

Предмет спора — доступ к украинским залежам лития, титана и других критически важных ресурсов, которые США активно пытаются заполучить для своей высокотехнологичной промышленности. Киев готов открыть недра, но требует гарантий безопасности и инвестиций. Разногласия между Бессентом и Латником, как выяснилось, касались именно условий: один настаивал на жестких коммерческих рамках, другой — на политических уступках.

Ранее Туск признал рост антиукраинских настроений и назвал раздражение оправданным.