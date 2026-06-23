В ПНИПУ нашли способ сделать асфальт устойчивее к жаре и воде
ПНИПУ: хризотил-асбест может увеличить прочность дорожного покрытия на 40%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Ученые Пермского Политеха предложили применять хризотил-асбест в качестве армирующего компонента для асфальтобетона. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ПНИПУ, математическое моделирование показало, что новая рецептура способна увеличить прочность дорожного покрытия на 30–40%.
Асфальт постепенно разрушается из-за перепадов температур, нагрузки транспорта и воздействия воды. Волокнистые добавки помогают сдерживать развитие трещин, однако синтетические материалы отличаются высокой стоимостью, а целлюлозные волокна могут терять свойства при намокании.
Исследователи предложили использовать природный хризотил — минерал с тонкими гибкими волокнами, устойчивыми к высокой температуре и хорошо взаимодействующими с битумом. По расчетам специалистов, оптимальным может быть добавление 1,2–1,8% хризотиловых волокон при содержании битума 5,9–7,2%.
Профессор ПНИПУ Константин Пугин сообщил, что при такой пропорции прочность материала при температуре до 50 градусов повышается на 30–40% по сравнению с обычным неармированным асфальтом. Водостойкость смеси, по данным моделирования, достигает 95–100%.
Авторы разработки считают, что использование добываемого в России минерала поможет дорожной отрасли сократить потребность в импортных компонентах и найти применение минеральным волокнам, которые ранее могли отправляться в отвалы.
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