«У нее новые отношения не в России»: актер Андрей Мерзликин впервые высказался о разводе после 19 лет брака

Актер Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной после 19 лет совместной жизни. У пары четверо детей: 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 10-летний Макар. Как пишет The Voice, после развода дети остались жить с отцом.

Сам актер признался, что считает это разумным решением для сохранения семьи в новом формате. Для него это стало уровнем внутреннего роста и, по его словам, приносит душевную радость.

«Я не хочу это подробно комментировать — для меня эта тема до сих пор остается закрытой. Но так бывает. Ничего страшного. Жизнь продолжается. У Анны новые отношения, и она живет не в России», — рассказал Мерзликин.

Бывшая жена артиста, Анна, после развода отмечала, что Андрей — честный и порядочный человек, и попросила не придумывать небылиц об их расставании.

Мерзликин подал иск о расторжении брака 15 июня 2025 года. Документы о разводе супруги получили в День семьи, любви и верности.

