«Он звонит мне по ночам»: Анну Седокову и Джигана заподозрили в романе

В российском шоу-бизнесе появилась новая интрига, которая уже несколько дней не дает покоя поклонникам: в центре слухов о возможном романе оказались певица Анна Седокова и рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин), который совсем недавно официально развелся с Оксаной Самойловой после многих лет брака.

Фото: [ соцсети ]

Как пишет The Voice, все началось с того, что Седокова в одном из светских разговоров обмолвилась, что Джиган звонит ей по ночам. А до этого сам рэпер говорил, что не испытывает проблем с женским вниманием и даже получает звонки от экс-участницы «ВИА Гры».

«Это он мне звонит! Я хочу заявить, что это все неправда, что было сказано тогда. Я не сумела сориентироваться вовремя. Джиган мне сказал: "Звонишь?" Я стою как дура и говорю: "Да"», — высказалась Анна.

Напомним, что личная жизнь Седоковой в последние годы складывалась драматично. Она воспитывает троих детей: 21-летнюю и 14-летнюю дочерей, а также девятилетнего сына.

В 2024 году она развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. В декабре того же года бывший муж свел счеты с жизнью в хостеле, расположенном недалеко от дома певицы.

Ранее Оксана Самойлова резко высказалась о слухах, распространившихся после развода с Джиганом.