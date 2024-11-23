Анджелина Джоли призналась, что самое важное в ее жизни – это дети
Фото: [rutube.ru]
Американская актриса Анджелина Джоли призналась, что самое важное для нее в жизни – это дети.
Об этом сообщает портал Page Six.
У звезды есть не только биологические, но и приемные дети.
Недавно Джоли презентовала новый фильм «Мария», где она сыграла роль Марии Каллас – одной из самых известных оперных певиц XX века.
На вопрос журналистов о том, что в ее жизни могло бы сравниться с любовью Каллас к пенсию, Джоли ответила, что это ее дети.
Говоря о своих наследниках, актриса назвала их «счастьем», добавив, что готова от всего отказаться, так как «другие вещи не важны».
Напомним, что Джоли воспитывает шестерых детей: троих своих и троих приемных.
Ранее сообщалось о том, что Джоли чуть не придушила Питта.